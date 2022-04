Contrabaixista Zé Eduardo orienta masterclass no Conservatório

No próximo dia 28 de Abril, quinta-feira, realizar-se no Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, uma masterclass de contrabaixo orientada por Zé Eduardo, um dos primeiros pedagogos ligados ao jazz em Portugal.

Esta actividade, que conta com a parceria da Associação de Jazz da Madeira – Melro Preto, vai decorrer no Salão Nobre do Conservatório, entre as 15h00 e as 18h00, sendo destinada aos alunos e docentes desta instituição e demais interessados

O contrabaixista Zé Eduardo, grande nome do jazz português, é fundador e director de várias escolas da área, como o Hot Clube de Portugal, a Escola de Jazz do Barreiro, a Taller de Musics (Barcelona) e a Escola de Artes de Sines. “Dono de uma vasta experiência enquanto instrumentista em diversos enquadramentos artísticos”, é também autor de vários discos em nome próprio e possui inúmeras colaborações com grandes ícones do jazz.