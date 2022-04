Festival da Canção Infantil da Madeira apresentado segunda-feira no Conservatório

Na próxima segunda-feira (18 de Abril), pelas 15 horas, terá lugar a apresentação do Festival da Canção Infantil da Madeira (FCIM), no Salão Nobre do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, no Funchal.

A apresentação da edição de 2022 - que se realiza a 23 de Abril no Centro de Congressos da Madeira - contará com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.

Há 40 anos que o Governo Regional da Madeira realiza o FCIM, o festival infantil português com mais edições anuais consecutivas, desde 1982.

Trata-se de um evento com carácter competitivo, composto por canções inéditas no âmbito do imaginário infantil, destinado a crianças entre os 4 e os 10 anos de idade, cuja organização é da responsabilidade do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode.

Trata-se de um evento cujos objectivos pretendem "estimular o gosto pela música a crianças, jovens e demais população; criar e divulgar temas musicais de natureza infantil; incentivar o aparecimento de novos intérpretes e autores; valorizar os compositores e letristas ligados à música infantil; sensibilizar a comunidade em geral para a importância da música na formação do indivíduo; proporcionar um momento artístico infantil de excelência; e, ainda, promover momentos de socialização entre os participantes", destaca um comunicado da organização.

Ao longo destes 40 anos, milhares de crianças e jovens intérpretes passaram pelo palco deste festival.