Madeira regista mais uma morte por covid-19

A Madeira registou mais uma morte por covid-19, revela o boletim de internamentos disponibilizado pelo SESARAM.

A Região passa a contabilizar um total de 267 óbitos desde o início da pandemia.

Até às 23h59 do dia 24 de Abril, estavam internados 35 doentes na ala destinada à covid-19, menos 11 do que no anterior boletim, sendo que 10 têm idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos e 25 têm mais de 65 anos.

Neste momento, não há registos de doentes internados nos cuidados intensivos.

Em relação ao total de internamentos por covid-19 e também por outras patologias nas unidades hospitalares da Madeira, esse número agora é de 657, mais 26 do que no anterior boletim.

Consulte o boletim de internamentos: