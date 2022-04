Menos um internado por covid-19 na Madeira

A Região Autónoma da Madeira registou este sábado, 23 de Abril, menos um internamento na área covid-19, passando para um total de 46.

Deste total, 13 têm idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos e 33 têm mais de 65 anos.

A Madeira continua a não registar óbitos relacionados à covid-19, mantendo 266 mortes registadas.

Até às 23h59 de sábado não existiam doentes nos cuidados intensivos.

Segundo o 'Boletim Internamento' existem 631 pessoas internadas nas unidades hospitalares da Madeira com covid-19 e outras patologias, mais 29 do que no boletim anterior. A percentagem de doentes covid é de 7,3%.

Veja aqui o 'Boletim Internamento'