Madeira regista mais uma morte associada à covid-19

A Madeira registou mais uma morte associada à covid-19, revela o boletim de internamentos disponibilizado pelo SESARAM.

A Região contabiliza, assim, um total de 266 óbitos desde o início da pandemia.

Até às 23h59 do dia 21 de Abril, estavam menos dois doentes internados na ala destinada a covid-19, perfazendo um total de 56. Desse total, 12 têm idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos e 44 têm mais de 65 anos.

Neste momento, não existem doentes nos cuidados intensivos.

O boletim de internamentos indica ainda que existem 610 pessoas internadas nas unidades hospitalares da Madeira com covid-19 e também com outras patologias, sendo menos cinco do que no anterior boletim.

Consulte o boletim: