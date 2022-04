Santos Silva saúda "triunfo do europeísmo e derrota do populismo"

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, saudou hoje a reeleição de Emmanuel Macron como Presidente de França, contra Marine Le Pen, da extrema-direita, considerando que representa "o triunfo do europeísmo e a derrota do populismo".

"Na vitória de Emmanuel Macron, valorizo o triunfo do europeísmo e a derrota do populismo. Ambas são boas notícias para Portugal", escreveu Augusto Santos Silva na sua conta oficial na rede social Twitter.

O ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros adverte, no entanto, que "os resultados em França mostram bem a necessidade de ouvir mais as pessoas e de entender que a dimensão social é essencial para o sucesso da transição ecológica e digital".

"Como dissemos na nossa presidência da União Europeia", acrescenta Augusto Santos Silva, numa alusão aos objetivos dessa presidência, exercida no primeiro semestre de 2021, de reforço da proteção social no espaço europeu para enfrentar os desafios relacionados com as alterações climáticas e com a transição digital.

Segundo as projeções de resultados da segunda volta das eleições presidenciais em França, o Presidente em exercício, Emmanuel Macron, centrista liberal, foi reeleito com cerca de 58% dos votos, contra Marine Le Pen, da extrema-direita, que teve aproximadamente 42% e reconheceu de imediato a derrota.

Na primeira volta destas eleições, em 10 de abril, Emmanuel Macron foi o mais votado, com aproximadamente 28%, e Marine Le Pen ficou em segundo lugar, com cerca de 23%.

Macron foi eleito Presidente de França em 07 de maio de 2017 com cerca de 66% dos votos, também à segunda volta, que disputou igualmente com Marine Le Pen, e tomou posse uma semana depois.