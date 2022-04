Filme 'Ínsula' é "um serviço" que o André Pereira presta à Madeira

O Centro de Congressos da Madeira foi palco da estreia, na noite de domingo, da curta-metragem 'Ínsula'.

"A estreia foi mais do que o momento de visualização daquele que é a primeira incursão cinematográfica do jovem estilista madeirense, André Pereira", refere a Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

Aliás, escrita e dirigida por André Pereira, realizada por Ricardo Assis, a curta-metragem contou com o apoio da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

Numa sala repleta, houve tempo para dar palco a artistas regionais de várias áreas que representaram momentos do filme.

'Ínsula' é descrita como “uma viagem de auto-descoberta - e de descoberta de um sítio que o protagonista parece ver pela primeira vez”. Acima de tudo é uma viagem à identidade cultural da Madeira – o bordado, o folclore, as lendas, as flores e as paisagens.

Na estreia, o secretário regional de Turismo e Cultura disse que esta apresentação teve um significado especial.

“O André Pereira é um estilista que, apesar de jovem muito reconhecido com créditos firmados na Região Autónoma e mesmo fora deste espaço onde o próprio nasceu, representou uma realização não só pessoal, mas de toda a identidade regional”. Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura

Eduardo Jesus referiu ainda que “a curta-metragem é sobretudo a junção de fragmentos da nossa identidade regional” e que, sem esquecer, os usos, as tradições, os hábitos, tudo o que é a nossa presença cultural que nos faz diferentes dos outros, trouxe “um ar de modernidade a essa presença identitária”.

O governante acredita assim que esta curta-metragem terá espaço em diferentes palcos e festivais que naturalmente vão acolher esta mensagem, “que é uma mensagem forte de um ilhéu que ama a sua terra e que se sente amado por esta ilha, mas, acima de tudo é um sentimento que resulta dessa identidade, onde todos esses aspectos que são valorizadas pelo André Pereira nos tocam a todos nós.

"Somos madeirenses porque somos exactamente aquilo que fica retratado nesta curta-metragem”, acrescentou, expressando que 'Ínsula', é sem dúvida, “um serviço que o André Pereira presta à Região e acima de tudo à afirmação da Região no espaço exterior”.

Eduardo Jesus congratulou André Pereira afirmando que, para o jovem criador, a noite de estreia de 'Ínsula' foi “uma noite de glória”, mas ressalvando que foi sobretudo “uma noite de grande felicidade para os madeirenses e para a Madeira em especial no seu todo, porque passa a ter mais um motivo e mais uma razão para a sua presença no exterior.”