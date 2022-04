Debaixo de chuva persistente, mais de centena e meia de atletas, incluindo o presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, cumpriram esta manhã a VII Corrida da Liberdade, prova realizada entre os centros das cidades de Santa Cruz (partida) e de Machico (meta).

Inserida no âmbito das comemorações do 25 de Abril, a prova organizada pela Câmara Municipal de Machico, em parceria com o Município de Santa Cruz e a Associação de Atletismo da Madeira – AARAM, pese as condições meteorológicas, voltou a ser uma festa do desporto e registou a particularidade do autarca anfitrião, em boa forma física, apesar de encharcado pela chuva, chegar à meta, junto ao edifício dos Paços do Concelho, com um cravo vermelho, símbolo do 25 de Abril, na mão.

Na entrega de prémios estiveram presentes as entidades promotoras da prova: o presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, o presidente do município de Santa Cruz, Filipe Sousa, o vereador da Câmara Municipal de Machico, Nuno Moreira, e Policarpo Gouveia, presidente da Associação de Atletismo da Madeira.