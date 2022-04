"Estamos inequivocamente ao lado da Ucrânia na luta pela liberdade", foi o compromisso assumido hoje, na Assembleia da República, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal.

Augusto Santos Silva sustentou, esta quinta-feira, que a presença do chefe de Estado e do primeiro-ministro de Portugal na sessão solene com o Presidente da Ucrânia mostra bem a unidade nacional contra a agressão russa.

Esta referência à presença de Marcelo Rebelo de Sousa e de António Costa no parlamento, na sessão solene de boas vindas ao Presidente Volodymyr Zelensky, em que participou por vídeo conferência, foi feita a meio do seu discurso, durante o qual também elogiou a comunidade ucraniana que residente em Portugal.

"É uma honra para o parlamento português recebê-lo solenemente e ouvir as suas palavras. A participação do Presidente e do primeiro-ministro de Portugal nesta sessão solene mostra bem a unidade nacional em torno do apoio à Ucrânia, um apoio que junta os órgãos de soberania e que é partilhado por partidos políticos do Governo e da oposição", sustentou, numa sessão em que os seis deputados do PCP decidiram não estar presentes.

Augusto Santos Silva fez uma referência à comunidade ucraniana que vive em Portugal e advogou que na resposta portuguesa "à agressão russa contra a Ucrânia pesou certamente o relacionamento estreito que existe entre os dois países".

"O laço mais forte é constituído pelas pessoas: Pela comunidade ucraniana estabelecida em Portugal, na ordem das dezenas de milhares de pessoas, bem integradas".

"Mais de 31 mil ucranianos foram acolhidos em Portugal e 2.500 crianças frequentam as nossas escolas", revelou ainda Augusto Santos Silva.

"Este acolhimento mobiliza todos os portugueses: o Governo e a administração central, as regiões autónomas, os municípios, as organizações não-governamentais, as várias confissões religiosas, as escolas, as empresas, os sindicatos e, sobretudo, as pessoas comuns", realçou.

Neste ponto, o presidente da Assembleia da República defendeu, contudo, que o "bom relacionamento bilateral, povo a povo e Estado a Estado", apenas explica parcialmente "a prontidão e a clareza da reação portuguesa à agressão de que a Ucrânia é vítima".

"Portugal é um país médio à escala europeia, pequeno à escala mundial; não é uma potência demográfica, económica ou militar; mas é uma nação com história, com um posicionamento geopolítico há muito consolidado e com uma política externa que não varia com o Governo do momento, porque exprime interesses nacionais duradouros", acentuou o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros.

Para Augusto Santos Silva, a chave da política externa portuguesa "é o respeito pelo direito internacional, a vinculação à Carta das Nações Unidas, a valorização da paz e da segurança e o amor à liberdade".

"E é por isso que estamos, sem hesitações nem ambiguidades, pela Ucrânia, em cujo território se trava hoje a luta pela liberdade, a independência e a paz na Europa", acrescentou.