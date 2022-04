Wall Street fecha em baixa com os investidores sem motivo de entusiasmo

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em baixa, com os investidores incapazes de encontrar um motivo de entusiasmo no mercado com poucas transações, em contexto de resultados empresariais pouco convincentes.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average cedeu 0,11%, para os 34.411,69 pontos, o tecnológico Nasdaq recuou 0,14%, para as 13.332,35 unidades, e o alargado S&P500 perdeu 0,02%, para as 4.391,69.

Os analistas da Schwab relativizaram a situação, ao apontarem que os índices fecharam em baixa "uma sessão tépida, depois do fim de semana prolongado da Páscoa (Wall Street esteve encerrado na sexta-feira) e com os mercados europeus fechados".

A praça nova-iorquina registou hoje o seu mais baixo volume de transações desde 31 de dezembro, segundo estatísticas provisórias.

"Os investidores estão com dificuldade em encontrar uma direção", realçou Adam Sarhan, fundador e diretor-geral da 50 Park Investments. "De cada vez que procuram uma aceleração, confrontam-se com muita resistência (...). Procuram um catalisador e enquanto não o encontrarem, é de esperar a continuação desta evolução de subidas e descidas".

Por outro lado, o contexto geopolítico e macroeconómico é desfavorável às bolsas, com o agravamento da situação provocada pela invasão russa da Ucrânia e uma nova subida dos preços das matérias-primas, caso desde logo do petróleo.

Os investidores estão também a ver, todos os dias, os contornos cada vez mais claros da aceleração que a Reserva Federal (Fed) quer dar à sua política monetária, que a pode levar a um aumento de meio ponto percentual da sua taxa de juro de referência em maio.

O rendimento da dívida pública dos EUA a 10 anos atingiu hoje os 2,87%, pela primeira vez desde dezembro de 2018.

E os primeiros resultados de empresas, cuja época de divulgação começou na semana passada, continuam sem força para sustentar as cotações.