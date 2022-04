MIUT-2022 tem 3212 atletas inscritos

Esta tarde decorreu apresentação do MIUT -2022, no auditório do Fórum Machico, que decorre este fim de semana na Região.

Sérgio Lopes, presidente da Associação Club de Montanha do Funchal, entidade organizadora do MIUT, adiantou que este ano tem um maior número de participantes, com 3212 inscritos para as cinco provas do MIUT e conta com participantes de 60 países. O país mais representação é da França e o evento conta com 700 voluntários.

Sidónio Freitas, director da prova, apresentou os diversos números que envolve o MIUT e realçou o impacto que tem na economia e no turismo, adiantando que este ano tem o maior número de participantes oriundos de 60 países.

O responsável pela prova disse que o MIUT traz à Madeira cerca de 5255 pessoas entre famílias e atletas que participam nas provas.

As cinco provas são: o MIUT de 16 km entre o Porto da Cruz e Machico que tem 513 inscritos; o MIUT de 42 km entre o Monte e Machico tem 759 inscritos; o MIUT de 60 km, entre a Boaventura e Machico e que conta com 480 inscritos; o MIUT 85 km entre São Vicente e Machico que conta com 464 atletas; e, por fim, o MIUT de 115km do Porto Moniz a Machico e conta com 979 inscritos.

O director regional do Desporto, David Gomes, disse que este evento para além dos números que envolve, promove a prática do desporto cá dentro, para além do impacto que também dá à nossa economia e à promoção da Madeira.

Na apresentação do evento esteve presente David Gomes, director regional do Desporto, Dorita Mendonça, directora regional do Turismo, e Ricardo Franco, presidente da Câmara Municipal de Machico.