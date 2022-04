Madeirenses doam 12 mil euros em 24 horas para Gabriel ser operado em Lisboa

O DIÁRIO contou na sexta-feira a história de Gabriel, um menino de cinco anos que sofre de uma doença que lhe afecta a mobilidade.

Uma das hipóteses da criança continuar a andar normalmente é ser submetida a uma cirurgia em Lisboa, que tem um custo de 12 mil euros.

Uma vez que a família não tem condições financeiras para suportar os custos, a mãe de Gabriel, Cristina Pereira, recorreu ontem ao DIÁRIO para pedir ajuda pública.

O director do Serviço de Ortopedia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, que diagnosticou a doença do Gabriel e que tem acompanhado o caso, disse ao DIÁRIO ontem compreender que a mãe do menino tenha pedido uma segunda opinião e que pondere seguir os conselhos de outro médico. No entanto, salienta que Cristina Pereira nunca falou consigo sobre esta ida a Lisboa, “a qual nunca impediria”, e que “em momento algum perguntou se ia assinar o papel para ele ir a Lisboa e a Região assumir a responsabilidade dessa cirurgia”.

Contudo, Cristina Pereira, com uma segunda opinião médica, acredita mesmo que Gabriel pode recuperar com cirurgia.

Ora, 24 horas depois do apelo público, a generosidade de muita gente fez com que a família de Gabriel conseguisse angariar os 12 mil euros necessários para a operação em Lisboa.

Uma dessas pessoas é Dário Silva, empresário do Grupo Café do Teatro.