Hora de maior precipitação rendeu 16,8 litros por metro quadrado nos Prazeres

A precipitação ocorrida durante a noite e manhã (até às 10:00) desta segunda-feira em toda a Região, só numa estação meteorológica do IPMA, a dos Prazeres, atingiu valor extremo de aviso amarelo para o intervalo de uma hora. Tal veio a ocorrer ao final da madrugada ao serem registados 16,8 litros por metro quadrado (mm) entre as 06:00 e as 07:00.

Outras estações meteorológicas atingiram valores extremos perto do valor mínimo (10 mm/1h) para o aviso meteorológico que esteve em vigor durante a noite, nomeadamente na Ponta do Sol/Lugar de Baixo (9,0 mm/1h) e no Pico Alto (8,5 mm/1h).

Aviso amarelo para a precipitação antecipado e alargado ao Porto Santo 'Alerta' está já em vigor na costa Sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira e a partir da meia-noite na costa Norte e em Porto Santo Orlando Drumond , 24 Abril 2022 - 22:27

Em relação ao total de precipitação acumulado entre o final da tarde de ontem e as 10:00 deste dia 25 de Abril. onde mais choveu foi no Pico Alto (50,5 mm), seguido dos Prazeres (49,7 mm), Pico do Areeiro (43,3 mm), Monte (41,9 mm), Chão do Areeiro (37,0 mm), Quinta Grande (32,3 mm) e Ponta do Sol/Lugar de Baixo (31,9 mm). Onde menos ocorreu precipitação foi no Caniçal (2,3 mm).