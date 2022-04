Decorre no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira as Jornadas Parlamentares do Partido Socialista.

A iniciativa subordinada ao tema 'Liberdade e Democracia: Lições de Abril para o Futuro' tem como objectivo "reflectir sobre Abril e sobre os seus grandes valores: a liberdade da democracia e da autonomia", explica Rui Caetano.

A liberdade não deve ser vista como um dado adquirido: "A democracia e a liberdade têm de ser regadas como as plantas", disse Luís Osório, jornalista e escritor.

Já Rui Caetano acredita que é necessário continuar a lutar: "Lutar pela nossa democracia e pela nossa liberdade".

"A democracia e a liberdade estão em risco", confessa o jornalista e escritor.

Existem "sistemas e ideias" que pretendem acabar com a democracia, por isso é preciso continuar a "regar" para que estas ideias não se consolidam e a geração actual, que não viveu o 25 de Abril, deve "regar a democracia".

"É a geração que vai deparar-se pela primeira vez na sua vida, a ideia que tudo se pode desmoronar em algum momento", acrescentou.

A guerra entre a Ucrânia e a Rússia são exemplo disto: "O bem e o mal está dentro de nós e há muita gente a 'rega-lo' com grande paixão", refere Luís Osório.

A democracia que se vive actualmente não é a mesma para que se lutou há 50 anos: "As pessoas queriam e desejavam coisas diferentes", disse o escritor.

"A liberdade é um processo muito lento e não há sistemas perfeitas nem liberdades perfeitas", acrescentou.

A ideia de futuro não deve ser à base do "medo" e passa pela educação, mas não é a única solução: "Temos a geração com mais estudos e em 50 anos mudámos completamente e, no entanto, notámos que estas pessoas que são educadas são atraídas por ideias que desagregam por um individualismo crescente", refere Luís Osório.

No que diz respeito à democracia na Madeira, o jornalista afirma que: "Os madeirenses escolheram o PSD nestes últimos 50 anos e isto é um facto, não há uma ditadura".

Contudo, a democracia deve ter como base a "rotatividade de poder". Acrescentando que: "A Madeira é um lugar muito específico".

"Se olharmos para a Região Autónoma da Madeira e para a forma como o Governo Regional governa a nossa região apercebemo-nos de alguns tiques da prepotência de como se faz a gestão das políticas e o facto de não se ouvir os partidos da oposição", acrescentou Rui Caetano.