Atleta do MIUT transportada às urgências de Machico

Uma atleta que participava no MIUT, na prova dos 16 quilómetros que ligou a vila do Porto da Cruz à cidade de Machico, foi esta manhã socorrida pelos Bombeiros Municipais de Machico, devido a queixas num membro inferior após queda sofrida quando percorria o troço entre o Larano e a Boca do Risco. O incidente que acabaria por ditar o fim da participação da atleta, ao que tudo indica, de nacionalidade estrangeira, ocorreu na parte da freguesia de Machico, razão pela qual o socorro à vítima foi feito pela zona do Pastel, na Ribeira de Machico.

A queixosa foi transportada às urgências do Centro de Saúde e Machico.