Miguel Iglésias participa na reunião do Comité Interparlamentar da UE

O deputado eleito pela Madeira, Miguel Iglésias, foi um dos representantes da Assembleia da República, nomeado pela Comissão de Assuntos Europeus, que participou com a reunião do Comité Interparlamentar, organizada pelo Parlamento Europeu e que juntou representantes de todos os parlamentos nacionais da União Europeia (UE), sobre o tema do mecanismo de subsidiariedade da UE.

A reunião, que se realizou após a sessão solene de comemoração do 25 de Abril, decorreu, por videoconferência, na Assembleia da República.

Tive oportunidade de relevar a importância do principio de subsidiariedade, visando garantir uma tomada de decisões tão próxima quanto possível do cidadão, mediante verificação constante de que a acção a empreender ao nível da UE se justifica à luz das possibilidades oferecidas a nível nacional, regional ou local, e o repto que deixei às instituições europeias e aos colegas dos restantes parlamentos é que saibamos melhorar as relações entre os parlamentos nacionais e as instituições europeias, sem aumentar a burocracia, sem aumentar a complexidade dos níveis de decisão e recurso, no fundo afastarmo-nos ainda mais das necessidades e anseios dos cidadãos que representamos". Miguel Iglésias

O deputado eleito pela Madeira sublinhou ainda a prioridade que todos os grupos de trabalho devem dar à participação das Regiões Ultraperiféricas “tantas vezes esquecidas, e que dispõem de autonomia e parlamentos próprios, de modo a que não se afastem das decisões interparlamentares tomadas, mesmo tendo em conta a importância que o Comité das Regiões dá a estas questões”.

“Sendo deputado eleito pela Região Autónoma da Madeira, é algo que reputo de enorme importância e que espero ser acolhida nos vários fóruns de discussão”, disse.