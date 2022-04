Ministro da Economia e Finanças moçambicano participa nas Reuniões de Primavera do FMI e BM

O ministro da Economia e Finanças de Moçambique participa a partir de hoje nas Reuniões de Primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, em Washington, onde tem previstos encontros com diversas personalidades de instituições financeiras internacionais.

De acordo com a agenda dos trabalhos consultada pela Lusa, Max Tonela e a delegação que o acompanha participam hoje no encontro sobre "Diálogo de políticas para maximizar o crescimento face à vulnerabilidade da dívida na África subsaariana", reunião que vai decorrer sob o lema "Usando as oportunidades para superar os desafios".

Ainda hoje, Tonela tem agendado um encontro de cortesia com o diretor-executivo do Banco Mundial para a Constituência Africana, Taufila Nhamadzabo, e uma reunião bilateral com o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Akinwuni Adesina.

As relações entre as instituições financeiras de Bretton Woods e Maputo atingiram recentemente um novo patamar, com o anúncio do FMI de reatamento da assistência financeira internacional ao Orçamento do Estado, após a suspensão, em 2016, desencadeada pela descoberta das chamadas dívidas ocultas.

Na semana passada, o ministro da Economia e Finanças moçambicano anunciou que o BAD vai voltar a dar dinheiro ao Orçamento do Estado, a partir de 2023, e que o Banco Mundial também sinalizou a retoma dessa modalidade de apoio, mas sem especificar datas.