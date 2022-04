Rui Barreto participa na Seatrade Global em Miami

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, vai estar presente na Seatrade Global 2022 que decorre de 25 a 28 de abril, em Miami, a maior feira mundial do sector de cruzeiros que junta 100 países, milhares de profissionais e 500 expositores que irão mostrar o que há de mais recente em matéria de tecnologias, design, inovação e serviços de cruzeiros, enquanto vários especialistas vão tomar o pulso à indústria nas várias conferências programadas.

Devido à pandemia, a feira nos últimos anos não se realizou de forma presencial, por isso, Rui Barreto considera que “o facto de voltar a ser presencial está a criar muitas expectativas. Isto numa altura em que a indústria de cruzeiros está ainda a recuperar as operações, em algumas partes do mundo.”

O secretário regional da Economia afirma que estão programadas várias reuniões entre a APRAM e várias companhias, sobretudo numa vertente comercial.

A Administração dos Porto pretende manter as companhias tradicionais da rota, mas quer, igualmente, chegar às novas companhias, algumas voltadas para nichos específicos de mercado que interessa à Região atrair

Deste modo, o secretário destaca que um dos desafios do Governo Regional é o de “criar condições que assegurem a competitividade dos nossos portos, torná-los capazes de concorrer com outros em situação de igualdade. Por isso, a modernização tecnológica e energética, a par da ampliação do Porto do Funchal é, para nós, crucial. E não é apenas devido à imposição da União Europeia, mas à manutenção do sucesso deste mercado na Região”.

O governante está também “muito interessado nas conferências diárias nesta Seatrade Global, que juntam vários especialistas e decisores da indústria dos cruzeiros e que irão, certamente, permitir perceber as tendências do mercado no atual panorama mundial”.

O grande tema presente, conforme referiu, “é a resiliência deste setor que através de parcerias e muito diálogo, uniu-se para inovar e combater uma pandemia que paralisou durante muito tempo, as frotas de cruzeiro”.