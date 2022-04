Valter Correia, que fez a intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD/Madeira, considerou que os madeirenses e os porto-santenses “souberam aproveitar as oportunidades do 25 de Abril”.

O deputado apontou a falta de estruturas rodoviárias ou o serviço de saúde débil, entre outros aspectos, para mostrar a evolução sentida na Região, muito graças à autonomia conquistada e aos sucessivos governos social-democratas. “Fomos nós, social-democratas, que possibilitamos esta transformação, com o apoio da população que em nós confiou”.

“Sem liberdade, os homens e as mulheres encontram-se diminuídos das suas capacidades (...). A falta de liberdade é redutora”, disse, lembrando, por exemplo, que, antes do 25 de Abril, só as famílias mais abastadas da Madeira tinham privilégios e podiam beneficiar os seus filhos. “Hoje todos os concelhos têm uma resposta educativa de qualidade”.

O parlamentar referiu que mesmo em democracia “os perigos são muitos e de natureza diversa”. Criticou as políticas de índole populista por entender que as mesmas fragilizam a Europa. Exemplo disso a guerra na Ucrânia, em resultado também do "encolher de ombros" de muitos governantes que deixaram passar a invasão da Crimeia, em 2014.

"Não podemos ficar indiferentes às agressões criminosas" da Rússia sobre o povo ucraniano, ocasião aproveitada também para uma palavra de solidariedade à representação da comunidade ucraniana presente na ALM.