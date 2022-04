Pedro Ramos participa em reunião de trabalho para preparar o Centro Académico Clínico na Madeira

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, participou, esta terça-feira, numa reunião de trabalho com a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica (AICIB) em Lisboa. O objetivo foi dar continuidade ao objectivo de criar um Centro Académico Clínico na Madeira. Este centro irá contar com a colaboração direta da Saúde, da Universidade da Madeira, Escolas Superiores, Centros de Investigação e Institutos públicos.

A Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica (AICIB) é um parceiro estratégico da Região Autónoma da Madeira na concretização deste objetivo, uma vez que promove a cultura científica e a criação de valor económico na área da saúde através da investigação clínica e da inovação biomédica.

Nesta reunião marcaram presença os dirigentes da AICIB, Catarina Resende, presidente, Teresa Luciano, vice-presidente, e Anabela Isidro, vogal executiva.

Após esta reunião, o governante com a tutela da área da Saúde e Proteção Civil na Região, acompanhado pelo diretor regional da Saúde, Herberto Jesus, reuniram com o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Hélder Mota Filipe. Neste encontro com o representante dos farmacêuticos, Pedro Ramos abordou vários assuntos relacionados com os profissionais desta área nomeadamente a carreira farmacêutica, a prescrição individualizada e a renovação terapêutica.

Esta quarta-feira, Pedro Ramos e Herberto Jesus, irão marcar presença na V Convenção Nacional da Saúde, na Ordem dos Médicos em Lisboa.