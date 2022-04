Putin felicita Macron pela reeleição e deseja-lhe sucesso

O Presidente russo, Vladimir Putin, felicitou hoje o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, reeleito no domingo, desejando-lhe "sucesso" para o seu novo mandato, apesar das tensões relacionadas com a Ucrânia, segundo o Kremlin.

"Desejo-lhe sinceramente sucesso na sua ação pública, bem como boa saúde", afirmou Vladimir Putin num telegrama enviado a Emmanuel Macron.

O centrista Emmanuel Macron foi no domingo reeleito Presidente de França, obtendo 58,55% dos votos na segunda volta das eleições, contra 41,45% de Marine Le Pen, a candidata de extrema-direita, segundo resultados oficiais definitivos divulgados hoje pelo Ministério do Interior francês.

Em 2017, a primeira vez que os dois se enfrentaram nas eleições presidenciais, Emmanuel Macron venceu com 66,10% dos votos, contra 33,90% de Marine Le Pen, ou seja com uma vantagem significativamente mais clara do que nas eleições de domingo.