Nuno Melo apresentou aos militantes madeirenses a moção que levará ao 29.º Congresso do CDS

Nuno Melo, candidato à presidência do CDS-PP, apresentou, hoje, aos militantes da Madeira, as principais linhas orientadoras da sua moção de estratégia global, intitulada 'Tempo de Construir'. Moção que levará ao 29.º Congresso do CDS, marcado para os dias 2 e 3 de Abril, em Guimarães.

Segundo Nuno Melo, a sua candidatura à presidência do CDS acontece porque acredita profundamente que o partido e os seus militantes têm capacidade para inverter a fase difícil em que o CDS se encontra. O candidato diz ainda querer devolver o partido ao seu lugar na democracia portuguesa.

Conforme referiu na apresentação que dirigiu aos militantes e simpatizantes do CDS Madeira, "isso implica sermos capazes de reconciliar o CDS com o seu passado, ter ideias nítidas, quadros capazes e estruturas motivadas e fortes”.

A apresentação da moção decorreu ao final da tarde, na sede regional do CDS, através de videoconferência. Presencialmente, estiveram cerca de 30 militantes, online assistiram à volta de 50.