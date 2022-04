Derrame de gasóleo furtado no Funchal mobiliza bombeiros

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram esta manhã mobilizados para a Travessa Manuel Alexandre, no Funchal, para deitar farelo na estrada que se encontrava com gasóleo.

Segundo foi possível apurar, indivíduos desconhecidos terão furtado gasóleo e entornaram uma parte do mesmo pelo caminho, deixando a estrada com perigo para a circulação.