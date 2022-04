Campeonato da Madeira de Supermoto regressa amanhã ao Kartódromo do Faial

O 'Supermoto' está de volta à Madeira, este domingo, dia 3 de Abril, após dois anos de paragem motivada pela pandemia de covid-19.

A prova inaugural do Campeonato da Madeira de Supermoto 2022 terá por palco o Kartódromo do Faial e contará com dois pilotos convidados - oriundos de Portugal Continental e de Espanha - cabeças de cartaz. São eles Sérgio Rego, campeão nacional de supermoto, e Sebastian Gil, vice-campeão da modalidade.

Nesta prova o campeão regional Dinarte Nóbrega irá defender o seu título e favoritismo, após ter realizado algumas provas do campeonato nacional na passada temporada, à semelhança de Daniel Rodrigues, também ele presente nesta corrida.

A modalidade regressa assim ao asfalto, estando os treinos livres e cronometrados previstos entre as 13h00 e as 15h30. Já as corridas oficiais, às 16 e às 17 horas, irão definir o vencedor da prova, cujos prémios serão entregues pelas 17h45.

O acesso ao Kartódromo do Faial é livre, mediante o cumprimento das medidas de segurança determinadas pelos oficiais de prova e dos agentes da PSP, que se encontrarão no recinto.