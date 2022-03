Madeirenses regulares no Campeonato nacional de fundo

O Campeonato Nacional de Fundo de canoagem teve lugar no passado fim-de-semana, 26 e 27 de Março em Mirandela.

Foram dois dias intensos de competições, com mais de 40 provas disputadas, onde o Clube Náutico de Ponte de Lima renovou o seu título nacional seguido do Grupo Cultural Desportivo e Recreativo de Gemeses e do Clube Náutico de Prado, respectivamente.

A nível individual o destaque vai para Fernando Pimenta, do SL Benfica que bateu mais um recorde pessoal, ao alcançar o seu 14º título nacional consecutivo nesta categoria depois de bater o seu colega João Ribeiro e José Ramalho (CN Prado). Teresa Portela também do Benfica foi a campeã Nacional em K1 sénior Feminino, frente a Maria Rei (SaavedraGuedes) numa vitória já na recta da meta.

A comitiva madeirense fez-se representar pelos canoistas da Associação Náutica de Câmara de Lobos, Centro Treino Mar e do Clube Naval da Calheta.

No que diz respeito aos resultados dos atletas insulares, foram os seguintes:

- 12.º K1 Iniciados Femininos B - Beatriz Chaves - CTMar;

- 32.º K1 Infantis Femininos B - Emília Gonçalves - CNCalheta;

- 22.º K1 Infantis Masculinos A - Marcos Abreu - ANCLobos;

- 45.º K1 Infantis Masculinos B - João Fernandes - ANCLobos;

- 61.º K1 Cadetes Masculinos - Afonso Relva - CNCalheta;

- 57.º K1 Cadetes Masculinos - Luís Rosa - CTMar;

- 19.º K1 Juniores Masculinos - Diogo Costa Ferreira - CNCalheta;

- 12.º K1 Juniores Femininos - Luisa Pereira - CTMar;

- 17.º K1 Seniores Masculinos - António Ribeiro - CTMar;

- 23.º K1 Seniores Masculinos - David Fernandes - CNCalheta;

- 26.º K1 Seniores Masculinos - Bernardo Pereira - CNCalheta;

- 4.º K1 Master A - Marco Gomes - CTMar;

- 20.º K1 Master A - Ruben Freitas - CTMar.