Francisco Abreu estreia-se no Campeonato de Espanha de Resistência com duas vitórias

Francisco Abreu, na companhia de Francisco Mora e ao volante do Porsche 991 GT3 Cup 4.0, estreou-se no Campeonato de Espanha de Resistência com duas vitórias.

O piloto madeirense ganhou as duas corridas num circuito desconhecido e está na liderança da sua categoria e do campeonato à geral na companhia de Francisco Mora.

A próxima jornada do Campeonato de Espanha de Resistência será no Autódromo Internacional do Algarve, nos dias 30 de Abril e 1 de Maio.