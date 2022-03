Coro de Câmara na eucarística do aniversário do falecimento de Carlos da Áustria

O Coro de Câmara da Madeira participará na solenização eucarística do aniversário do falecimento de Carlos de Áustria. A cerimónia realiza-se no dia 1 de Abril, na Sé do Funchal, pelas 10 horas.

Carlos I da Áustria, V da Hungria, chegou à Madeira a 19 de novembro de 1921, transportado pelo cruzador britânico Cardiff, acompanhado da imperatriz Zita, grávida, e da filha mais nova, com apenas oito meses. Ficam hospedados na Casa Vitória, uma dependência do Hotel Reid’s.

"Sintomas de uma doença pulmonar, de que já padeceria, manifestam-se com alguma gravidade no início de Março de 1922. Morre no dia 1 de abril, com 34 anos, sem chegar a conhecer a última filha, que nasceria em Espanha, onde a família se refugiou, após o enterro do pai e marido na igreja do Monte, onde se encontra em capela própria na parte lateral do templo", refere comunicado do Coro de Câmara.