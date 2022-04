30 famílias madeirenses já acolheram refugiados ucranianos

Até à data, 30 famílias madeirenses já acolheram cidadãos ucranianos que estão refugiados na Madeira, face à guerra que ocorre no seu país, depois da invasão levada a cabo pela Rússia.

Segundo os dados da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, houve 55 famílias madeirenses a manifestar, de forma voluntária, disponibilidade para receber refugiados nas suas casas. A maioria destas famílias são do concelho do Funchal (27), embora sejam disponibilizados alojamentos em todos os concelhos da Região, com excepção de Machico e Ponta do Sol.

Até à data, de acordo com a mesma fonte, foram concedidos pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 327 pedidos de protecção temporária, dos quais 91 são crianças, 162 mulheres e 74 são homens.

145 ucranianos a querer trabalhar na Região

No mais recente balanço da operação ‘SOS Ucrânia’, a Secretaria liderada por Rita Andrade deu conta, também, de que já foram atendidas, pelos serviços do Governo Regional, nomeadamente no Balcão 30 da Loja do Cidadão, 303 cidadãos ucranianos, o que corresponde a 126 famílias.

Dos inquéritos feitos no decorrer desses atendimentos, foram sinalizadas 71 crianças para integração em escolas. Além disso, 69 dessas pessoas foram encaminhadas para os Serviços de Saúde, pois tomam medicação ou têm doenças crónicas que exigem acompanhamento médico.

Nos números apontados pela Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, destaque para os 145 ucranianos que querem trabalhar na Região. Estas pessoas manifestaram interesse na procura de emprego, em áreas como: Gestão de produtos, Marketing, Saúde (médica), Gestão, Auditoria, Promoção e Vendas, Recursos Humanos, Gestão, Contabilidade, Organização de eventos culturais, Ensino de inglês, Engenharia Agrónoma /Civil ou em serviços de tradução. Há também quem se disponibilize para trabalhar na área de Economia, Cozinha, Direito ou até como Assistente de Bordo.