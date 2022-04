Veja as fotos da solene eucaristia da Páscoa na Sé Catedral do Funchal

As celebrações da Páscoa terminam, este domingo, 17 de Abril, com a solene eucaristia presidida pelo chefe máxima da Igreja madeirense, na Sé Catedral do Funchal.

D. Nuno Brás que deixou uma mensagem de paz aos cristãos:

(...) Eles deverão estender a paz toda a terra. Deverão ser 'construtores de paz'.