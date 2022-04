Bispo deixa mensagem de paz em Páscoa marcada por Guerra na Ucrânia

"A paz esteja convosco!" é esta a mensagem deixada por D. Nuno Brás neste Domingo de Páscoa, evocando a saudação de Jesus ressuscitado na aparição aos discípulos. Uma expressão que ganha especial significado dado o contexto de guerra vivido na Ucrânia.

A saudação de Jesus ressuscitado adquire um valor salvífico. É o cumprimento do anúncio dos anjos aos pastores: 'Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados'. E é apelo a uma missão por parte dos discípulos: eles deverão estender a paz toda a terra. Deverão ser 'construtores de paz'. Neste momento em que a guerra, com os seus mortos, os seus exilados e os seus sofrimentos e destruição, regressaram à nossa Europa, nós cristãos não podemos deixar de acolher a saudação de Jesus ressuscitado como sendo dirigida a cada um de nós.

"É essencial que cada um acolha a Paz que Jesus ressuscitado nos traz e nos oferece. E é essencial que sejamos verdadeiros construtores de paz: paz interior, connosco mesmo, e paz vivida e construída à nossa volta", frisou o Bispo do Funchal, desejando uma "Santa Páscoa para todos".

As celebrações da Páscoa terminam assim, este domingo, 17 de Abril, com a solene eucaristia presidida pelo chefe máxima da Igreja madeirense, na Sé Catedral do Funchal.