Furtaram moto em Machico e pintaram de outra cor

Uma moto que tinha sido furtada no concelho de Machico foi ontem encontrada, por volta das 14 horas, na Rua do Matadouro, no Funchal.

O veículo estava pintado de outra cor e com outra matrícula, referiu a proprietária.

Tal como o DIÁRIO noticiou, há outra moto que continua desaparecida no concelho de Câmara de Lobos. A moto, com a matrícula 22-87-IS foi furtada recentemente no Bairro da Palmeira, vulgo Bairro das Malvinas, em Câmara de Lobos.

O lesado apresentou queixa na PSP e pede a quem tenha alguma informação sobre o caso para entrar em contacto com a polícia ou através do número 968988183.