Termómetros já ultrapassaram os 26ºC no Lido

O calor veio para fica neste domingo de Páscoa.

Depois da noite tropical registada no Funchal, esta manhã as temperaturas voltaram a subir.

Noite foi tropical no Funchal Temperaturas chegaram aos 24.3 C esta madrugada

Às 10 horas de hoje, dia 17 de Abril, a Estação Meteorológica do Lido já marcava 26.2ºC.

Refira-se que, ontem, o extremo da temperatura máxima do ar registado no Observatório Meteorológico do Funchal foi de 26.3ºC. Sábado que foi o dia com a temperatura mais alta nesta estação.