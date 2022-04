D. Nuno Brás abre o livro em entrevista que irá querer ler

"Corremos o risco de reduzirmos o cristianismo a folclore" é a chamada de primeira página que faz manchete desta edição do DIÁRIO deste domingo de Páscoa, na qual "D. Nuno Brás diz que a fé não pode manifestar-se em procissões e festas", escrevemos. E acrescentamos: "Bispo revela, em entrevista, que a diocese vai alienar mais património e que os 6 milhões da venda do Seminário da Encarnação vão para as obras no edifício do Jasmineiro."

Uma entrevista a não perder, com muito mais do que está aqui resumido e que, seguramente, vai querer ler nas páginas 24 e 25.

Noutras notícias, Marítimo tem a primeira vitória caseira em 2022, num jogo que ontem os verde-rubros golearam o Boavista (4-0) e que põe ponto final a ciclo negativo. A ler a crónica e as reacções nas páginas 14 e 15.

Cafôfo lança 'Portugal no Mundo' é outro título desta edição. "Secretário de Estado diz que visitas às comunidades portuguesas vão valorizar oito áreas de intervenção e distinguir líderes", resumimos. Para ler nas página 7.

Também em evidência na primeira página o chef Ljubomir Stanisic traz 'Pela Estrada Fora' ao Porto Santo. Para ler nas páginas 31.

E, por fim, saiba que a Inflação e falta de mão-de-obra estrangulam sector da construção. Artigo para ter em conta e ler nas páginas 4 e 5.

