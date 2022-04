SESARAM corrige boletim e indica só uma morte por Covid nesta sexta-feira

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) divulgou, esta noite, uma errata ao boletim publicado durante a manhã desta sexta-feira, que indica apenas uma morte associada à Covid-19. A primeira informação apontava para duas mortes relacionadas com a doença.

De acordo com o boletim já corrigido, a Madeira passa a contabilizar 259 óbitos associados à doença.

De acordo com o boletim diário do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), que reporta ao dia anterior, estão internadas 66 pessoas infectadas com o novo coronavírus, quatro dos quais no cuidados intensivos.

Descarregue aqui o boletim de internamento do SESARAM: