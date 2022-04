Diogo Mendes regressa aos convocados do Marítimo para recepção ao Boavista

O treinador do Marítimo, Vasco Seabra, promoveu hoje duas alterações na convocatória para a receção ao Boavista, partida da 30.ª jornada da I Liga de futebol, com o regresso de Diogo Mendes a merecer destaque.

Os 'verde rubros' vão apresentar-se este sábado diante dos 'axadrezados´ com duas alterações na convocatória, em comparação com o desaire em Paços de Ferreira (2-0), com o regresso do guarda-redes Miguel Silva, que esteve infetado com o coronavírus, e de Diogo Mendes, que sofreu uma lesão no último embate caseiro -- derrota frente ao Tondela, por 3-1.

No sentido inverso, deixam a lista de opções de Vasco Seabra o guardião Vítor Eudes e o médio André Teles, que passam a integrar o lote de 'eleitos' da equipa B para a deslocação a Paredes, do Campeonato de Portugal.

Stefano Beltrame continua a ser uma baixa de 'peso' no conjunto madeirense; após três jornadas sem poder ajudar a equipa, o clube informa que o médio italiano se encontra a "cumprir a última etapa do plano de recuperação traçado para debelar a lesão que o apoquentou nas últimas semanas".

No papel de anfitrião, o Marítimo, 10.ª classificado, com 33 pontos, defronta o Boavista, que ocupa a posição seguinte, com o mesmo número de pontos, no sábado, às 18:00, em partida da 30.ª jornada da I Liga de futebol, com arbitragem de Gustavo Correia da Associação de Futebol do Porto.

Lista de 20 convocados:

- Guarda-redes: Miguel Silva e Paulo Victor.

- Defesas: Cláudio Winck, Matheus Costa, Zainadine, China, Leo Andrade e Vítor Costa.

- Médios: Guitane, Edgar Costa, Iván Rossi, Diogo Mendes Bruno Xadas, Miguel Sousa e Pelágio.

- Avançados: André Vidigal, Alipour, Clésio Baúque, Henrique e Joel.