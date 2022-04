Equipas internacionais já estão na Madeira para disputar o 'Torneio Marítimo Centenário 2022'

A 8.ª edição do 'Torneio Marítimo Centenário' arranca no próximo domingo, com a cerimónia de abertura , que vai decorrer, às 18 horas, no Pavilhão do Marítimo.

Ao longo deste semana já chegaram à Madeira algumas equipas forasteiras, como são o caso do Sporting Soccer Academy, da África do Sul, e o FC Potencial, da Coreia do Sul. E, esta tarde, como forma de aperitivo para uma semana que promete ser de muita animação e grandes emoções, o FC Potential e o Marítimo disputaram um jogo-treino.

Foto CS Marítimo

Recorde-se que após dois anos de paragem, devido à pandemia da covid-19, o maior torneio de crianças e jovens da Região, vai contar com 25 clubes e uma selecção num total de 2.400 atletas que vão realizar 420 jogos, durante os seis dias de competição.