CS Madeira recebe Santa Cruz SC e AD Machico recebe ADRE Praiense

O CS Madeira recebe na sexta-feira, às 19:30, no Pavilhão da Levada, o Santa Cruz SC (Santa Cruz Sport Clube), equipa oriunda dos Açores. A equipa orientada pelo técnico Vagner Aragão ocupa atualmente o 5.º lugar da classificação, com 3 vitórias e 11 pontos, enquanto a equipa açoriana ocupa o 6.º lugar, com 4 pontos.

A apenas dois jogos do final da competição, a luta pelo 2.º lugar está bastante competitiva. Com o SC Braga já campeão, está em 2.º lugar o VC Viana com 4 vitórias e 12 pontos, em 3.º lugar está a AA São Mamede, com 4 vitórias e 11 pontos, o 4.º classificado é o GDC Gueifães com 4 vitórias e 10 pontos e o CS Madeira ocupa o 5.º lugar com 3 vitórias e 11 pontos. A classificação é ordenada pelo maior número de vitórias, seguindo-se, como segundo critério de desempate, os pontos conquistados. Estas duas últimas jornadas serão decisivas para apurar quem irá disputar o playoff frente à equipa classificada em penúltimo lugar da ‘Série dos Últimos’ da 1.ª Divisão, para decidir quem ocupa a última vaga na 1.ª Divisão Nacional.

O CS Madeira recebe o Santa Cruz SC (Açores) esta sexta-feira e acaba a 2.ª Fase numa deslocação fora para defrontar a AA São Mamede.

Foto: Sónia Sofia

Já a AD Machico irá receber a ADRE Praiense (Associação Desportiva e Recreativa Escolar Praiense), dos Açores, também na sexta-feira, às 19 horas, no Pavilhão do Caniçal.

A equipa de Machico ocupa o 5.ª lugar desta ‘Série dos Primeiros’, com 1 vitória e 3 pontos conquistados, em 8 jogos já disputados. A ADRE Praiense ocupa o 6.º lugar, com os mesmos pontos e vitórias que a equipa madeirense.

A AD Machico irá defrontar, até ao final desta 2.ª Fase, a ADRE Praiense e acaba a competição, em casa, para receber o CV Oeiras.