“A fé ainda move muitos jovens”

Após um interregno de dois anos, devido à pandemia de covid-19, a ‘Via Sacra Jovem’ regressou esta noite ao centro de Funchal. No largo do Colégio, cerca de 200 fiéis assistem a esta celebração da Páscoa, presidida pelo Bispo D. Nuno Brás, e que se enquadra nas preparações das Jornadas Mundiais da Juventude, que se realizam no próximo ano em Lisboa.

O coordenador da Pastoral Juvenil, João Francisco, sublinhou que os jovens permanecem conectados com a fé e com a Igreja Católica.

“Acreditamos que a fé ainda é algo que move os jovens, só que para se falar aos jovens tem que ser com uma linguagem jovem. E o que nós queremos trazer a esta Via Sacra é a alegria das Jornadas Mundiais da Juventude, a alegria de sermos jovens e de sermos jovens que acreditam e se mantêm firmes na sua fé. A juventude está presente e sem ela a Igreja, não é a Igreja”, frisou.