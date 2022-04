Milhares de fiéis acolhem Papa na Via Sacra após dois anos de pandemia

Cerca de 10.000 fiéis acolheram hoje o Papa Francisco no Coliseu de Roma, onde preside à Via Sacra de Sexta-Feira Santa, após dois anos sem um dos mais seguidos ritos da Semana Santa, devido à pandemia de covid-19.

Em 2020 e 2021, a Via Sacra -- ou Caminho da Cruz -- foi celebrada numa praça de São Pedro deserta por causa das restrições de combate ao coronavírus SARS-Cov-2. Este ano, Francisco voltou ao histórico anfiteatro, símbolo da perseguição dos primeiros cristãos, para presidir à Via Sacra, um rito que remonta ao século XVIII e que, depois de cair em desuso, foi retomado em 1959 pelo Papa João XXIII. Junto ao monumento, milhares de fiéis com velas -- 10.000, segundo o Vaticano, que indica como fonte o comando da polícia romana -- assistiram ao Caminho da Cruz, assinalando o martírio e a morte de Jesus.

O Papa, como é tradição, assistiu à cerimónia em silêncio num promontório no Monte Palatino, onde se situa a basílica do imperador Magêncio, nos Fóruns Imperiais. A Via Sacra prosseguirá até quase à meia-noite de hoje, enquanto diversos grupos de famílias passam a cruz até chegar ao Papa que, no final, está previsto que diga uma oração.

Este ano, realiza-se tendo em pano de fundo a invasão russa da Ucrânia, que entrou hoje no 51.º dia, uma questão em relação à qual Francisco já por diversas vezes expressou preocupação. Uma das estações por onde a cruz passará é protagonizada por duas amigas, Irina e Albina, uma ucraniana e a outra russa, que trabalham juntas num hospital de Roma -- uma demonstração de unidade que suscitou o desacordo da embaixada ucraniana no Vaticano e levantou polémica em alguns setores da sociedade.