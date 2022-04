Rubina Leal recebe amanhã eurodeputados

A vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, recebe amanhã, pelas 09 horas, os eurodeputados da Comissão dos Transportes e do Turismo.

Os eurodeputados vêm à Região com o objevtivo de conhecer as necessidades específicas desta ultraperiferia nos sectores do transporte e do turismo, através de uma auscultação às autoridades regionais, às associações comerciais e às empresas madeirenses sobre os desafios que os sevtores enfrentam devido à pandemia e sobre as oportunidades de recuperação económica.

Em debate vão estar, também, as novas formas de integração da protecção da biodiversidade nas infraestruturas de transporte e a implementação do Pacto Ecológico Europeu, assente num conjunto de propostas legislativas que têm como objectivo tornar as políticas da União Europeia, em matéria de clima, energia, transportes e fiscalidade, aptas para alcançar a redução das emissões líquidas de gases com efeitos de estufa em pelo menos 55%, até 2030.

A delegação é liderada pelo eurodeputado romeno Marian-Jean Marinescu, do Grupo do Partido Popular Europeu (PPE) e composta por mais seis deputados do Parlamento Europeu: a madeirense Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE, Portugal), Vera Tax (S&D, Países Baixos), Josianne Cutajar (S&D, Malta), a madeirense Sara Cerdas (S&D, Portugal), José Ramón Bauxá Díaz (Renew, Espanha) e Marco Compomenosi (ID, Itália).