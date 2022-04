Mónaco bate Rennes e aproxima-se do pódio em França

O Mónaco venceu hoje em casa do terceiro classificado Rennes (3-2) e subiu provisoriamente ao quarto lugar da Liga francesa de futebol, no arranque da 32.ª jornada, aproximando-se do pódio.

O jogo começou praticamente com a equipa da casa na frente do marcador, graças a um tento de Tait, de cabeça, aos três minutos, mas, depois, entrou em ação a figura do encontro. O brasileiro Vanderson empatou aos 12 minutos, com um remate forte após um grande passe de Golovin, e assistiu o terceiro, do neerlandês Boadu (77), já depois de Ben Yedder ter consumado a reviravolta (57). Aos 90+2 minutos, Terrier ainda reduziu, de penálti, mas já nada adiantou para a equipa da casa.

Com este resultado, o quarto triunfo seguido na 'Ligue 1', o Mónaco, que hoje não contou com o lesionado Gelson Martins, colocou-se no quarto lugar, à condição, com 53 pontos, mais um do que o Estrasburgo, que só joga no domingo em Troyes. Por outro lado, aproximou-se do Rennes, que é terceiro, o último de acesso à Liga dos Campeões, ficando a três pontos do lugar mais baixo do pódio.

A Liga francesa é liderada de forma confortável pelo Paris Saint-Germain, que no domingo protagoniza o jogo grande da ronda, na receção ao Marselha, segundo classificado, mas já a 12 pontos.