Jovem ferida em despiste de mota em Santa Cruz

Uma jovem motociclista ficou ferida, hoje, na sequência de um despiste em Santa Cruz.

O acidente ocorreu por volta das 12 horas, na estrada por debaixo do viaduto da via rápida, junto à cabeceira do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

Uma ambulância dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz esteve no local, socorrendo a vítima que apresentava algumas escoriações e realizando o seu encaminhamento para o Hospital.