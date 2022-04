Luz e remédios levam 19 milhões dos contratos da Região em Março

As entidades públicas da Região publicaram em Março contratos de aquisição de serviços com valor total de 43,4 milhões de euros , menos 33% do que no período homólogo. Os investimentos na rede eléctrica e em medicamentos surgem em destaque, com 19 milhões de euros. O balanço dos contratos públicos de Março faz a manchete deste sábado do DIÁRIO.

A foto em maior destaque na primeira página mostra as centenas de pessoas que acompanharam a via-sacra em Câmara de Lobos, que regressou após um interregno de dois anos devido à pandemia. As celebrações pascais tiveram a Ucrânia no horizonte.

Também é notícia nesta edição que o músico Marino de Freitas prepara um disco para apresentar na Madeira e que assinala os seus 50 anos de carreira.

Há também um alerta de um médico otorrinolaringologista para o aumento dos problemas da garganta e laringe, relacionados com o uso de máscara.