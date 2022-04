Movimento Cívico apela à valorização da Capela de Nossa Senhora da Saúde no Funchal

O Movimento Cívico em Defesa da Capela de Nossa Senhora da Saúde vai promover, na próxima segunda-feira, 18 de Abril - data em que se assinala o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios - uma entrega de flyers na freguesia de São Pedro (Funchal) com o objectivo de sensibilizar para a necessidade de protecção e valorização da Capela de Nossa Senhora da Saúde.

O imóvel é um "monumento único do século XVII, com cripta particular única existente na Ilha da Madeira", destaca o grupo em nota de imprensa.

O movimento recorda que no mês de Fevereiro de 2021, deu entrada na Câmara Municipal do Funchal (CMF) o pedido de classificação da Capela de Nossa Senhora da Saúde como Imóvel de Interesse Municipal.

"Esta iniciativa foi entregue pelo Movimento Cívico em Defesa da Capela de Nossa Senhora da Saúde, assinado por vários membros da sociedade civil, incluindo advogados, historiadores, académicos da área das letras, do património cultural, e da conservação e restauro, entre outros. O motivo principal desta medida é impedir que a referida Capela Nossa Senhora da Saúde acabe em ruínas", refere o comunicado hoje remetido às redacções.

Precisamos de combater a degradação da Capela Nossa Senhora da Saúde.

As comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios decorrem sob o tema 'Património e Cli­ma' em 2022.