Movimento quer travar projecto do teleférico do Curral das Freiras

O 'Movimento é Possível Impedir a Destruição' participou na Consulta Pública da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projecto do teleférico do Curral das Freiras e decidiu apontar fortes críticas, sobretudo em termos de riscos ambientais e de segurança para aquela área territorial.

Por diversos motivos, e destacando os agravamentos dos riscos ambientais e de segurança, o 'Movimento é Possível Impedir a Destruição' vem manifestar publicamente razões fortes para travar aquele desastroso sistema de teleféricos que o Governo Regional da Madeira pretendeu implantar.

Para que aquele projecto não vá por diante, o movimento continuará a dinamizar a petição e a respectiva recolha de assinaturas.