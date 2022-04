Empresas do turismo necessitam de medidas de apoio à recuperação, diz a AHRESP

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) considerou hoje que o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) deve ser ajustado ao clima de incerteza e que as empresas do turismo precisam de medidas de apoio à recuperação.

"A AHRESP considera que o OE2022 deve ser ajustado ao atual clima de incerteza causado pela guerra e ao galopante aumento dos custos da energia e dos bens alimentares", começou por referir a associação, no boletim enviado diariamente.

Lembrando os prejuízos causados pela pandemia, a AHRESP defendeu que as empresas do turismo "necessitam de medidas que as apoiem na recuperação económica e na retoma da trajetória de crescimento".

O ministro das Finanças, Fernando Medina, entregou na quarta-feira, no parlamento, a proposta de OE2022, a primeira do terceiro executivo liderado por António Costa e que é suportado por uma maioria absoluta do PS na Assembleia da República.

O OE2022 vai ser votado na generalidade nos dias 28 e 29 de abril, num processo que culminará na votação final global em 27 de maio.