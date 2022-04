Pedro Calado destaca problemas nos transportes aéreos e marítimos à Comissão de Transportes e Turismo do Parlamento Europeu

Pedro Calado destacou os problemas nos transportes aéreos e marítimos aos eurodeputados da Comissão de Transportes e Turismo do Parlamento Europeu.

No balanço ao encontro, o presidente da autarquia afirmou que: "a vinda dos eurodeputados ao Município do Funchal é positiva", acrescentando que os eurodeputados ouviram, através das diversas entidades regionais, "os problemas estão identificados e são necessariamente os mesmos", refere o comunicado enviado.

No que diz respeito à Câmara Municipal do Funchal (CMF), a tónica foi dada aos problemas relativos à acessibilidade dos transportes que a Madeira tem, mas também a "dependência" ao turismo da capital.

Por esta razão, é necessário uma política de transportes "adequada" à realidade da Madeira. O presidente da CMF reforçou a ideia com o a necessidade não só para os funchalenses, mas também para quem visita.

O preço das viagens aéreas também foi uma questão abordada bem como as limitações do Aeroporto da Madeira, no que diz respeito, à "carência de novos equipamentos", mas também da "falta de uma política marítima de transportes", acrescentou Calado.

Fazendo um retrato do Funchal, o presidente da câmara, realçou o facto desta ser: "uma cidade moderna em termos de aplicação de políticas de transportes sustentáveis", sobretudo quando se refere a "mobilidade e transportes públicos".