Grupo de Folclore do Porto Santo expõe trabalhos sobre palmitos

Numa realização do Grupo de Folclore do Porto Santo, abriu hoje ao público, na sala de exposições no edifício da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, uma exposição sobre os palmitos.

Duarte Mendonça, presidente da colectividade, disse a propósito que “esta exposição quer dizer acima de tudo, uma maneira de divulgar o trabalho que se faz no grupo folclórico, neste caso, em relação ao palmito”.

“Temos todos os anos de fazer uma formação antes da tradição do Domingo de Ramos, porque o palmito é uma tradição da procissão dos Ramos, onde as pessoas levam os palmitos” e igualmente “dar um pouco a conhecer a quem nos visita o que é o trabalho do palmito”, disse o dirigente máximo do Grupo de Folclore do Porto Santo.

Actualmente o chapéu de palmito, disse Duarte Mendonça “infelizmente está em vias extinção atendendo a que poucas pessoas sabem fazer este tipo de chapéu”.

Esta exposição ficará patente ao público na sala de exposições no edifício da Sociedade de Desenvolvimento até o próximo domingo.