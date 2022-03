UMa lança nova edição do concurso regional Poliempreende

A Universidade da Madeira (UMa) prepara-se para lançar, na próxima semana, a 7 de Abril. a edição deste ano do concurso regional Poliempreende.

A primeira oficina, subordinada ao tema 'Ideias, criatividade e inovação', dinamizada por Carlos Lopes, CEO da Startup Madeira, terá lugar nesse mesmo dia. Seguir-se-ão mais quatro oficinas, conduzidas por especialistas convidados, nas áreas transversais ao empreendedorismo, em que se falará de 'Propriedade intelectual, licenciamentos e patentes' (18 de Abril); 'Análise de viabilidade económica e financeira, plano de negócios' (22 de Abril); 'Financiamento dos projectos, oportunidade e instrumentos' (27 de Abril); e de 'Marketing, comunicação e empreendedorismo universitário'.

Na edição de 2022, o prazo limite para o envio de candidaturas ao concurso regional é a 8 de Maio. Para 28 de Maio está marcada a fase final do concurso regional. A equipa vencedora irá representar a UMa na final nacional que decorrerá em Setembro, em Beja.

No concurso do ano passado, a UMa conquistou o segundo prémio, no valor de 5.000 euros, com o 'Palmito do Atlântico', um projecto apresentado por João Petito, estudante do Curso Técnico Superior Profissional em Cozinha e Produção Alimentar, que visa o aproveitamento de toda a matéria-prima das bananeiras, nomeadamente fibras, folhas e o palmito, por forma a evitar desperdícios e introduzir novos produtos na cadeia alimentar.

A sessão de abertura está marcada para as 17h30, no anfiteatro 2 do Campus da Penteada, com transmissão online via zoom, e vai contar com as intervenções da Vice-Reitora da UMa, Elsa Fernandes; da Presidente da Escola Superior de Tecnologias e Gestão (ESTG-UMa), Frederica Gonçalves; e do Coordenador do Poliempreende regional, Eduardo Leite.

O Poliempreende é a maior rede nacional de empreendedorismo e networking no panorama do ensino superior em Portugal. A rede foi concebida com o objectivo de promover a cultura empreendedora, integrando actualmente 22 instituições de Ensino Superior Politécnico. O concurso procura estimular a criatividade e o desenvolvimento de ideias inovadoras, valorizando a investigação aplicada.

Podem concorrer ao Poliempreende todos os (ex) estudantes da UMa, desde que integrem na sua equipa pelo menos um estudante, investigador e/ou docentes das Escolas Politécnicas da UMa, respetivamente Escola Superior de Saúde e Escola Superior de Tecnologias e Gestão.