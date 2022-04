Conselho Geral da AHP aprova moção e equipa de Bernardo Trindade

Bernardo Trindade, que é para já o único candidato à presidência da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), apresentou ontem ao Conselho Geral da AHP o seu programa, moção e lista, "que se pronunciou por unanimidade no sentido da aprovação", refere ao DIÁRIO.

Assim, a nova equipa do Conselho Directivo, tal como a moção “Uma AHP em todo o País”, está bem colocada para ganhar o sufrágio marcado para 20 de Abril, mesmo que, até dia 13, possa ainda aparecer uma candidatura alternativa.

Ciente de ter condições para reunir a confiança dos associados nas eleições da AHP, o administrador do Grupo PortoBay e ex-secretário de Estado do Turismo apresentou já a sua equipa, onde entra uma madeirense radicada há muitos anos no continente. Trata-se de Isabel Costa Neves Rebelo, proprietária do Torre de Palma Wine Hotel, em Monforte, Portalegre. Desta forma, Bernardo Trindade dá um sinal ao país hoteleiro, que na AHP “cabem as regiões e a hotelaria de menor dimensão, mas com muita qualidade”.

Alexandre Marto Pereira, do Hotel Estrela de Fátima, Lda; Bernardo D’Eça Leal, da MBD gestão de investimentos hoteleiros, Lda; Frederico Costa, do Pestana Hotels & Resorts, Lda; Gonçalo Rebelo de Almeida, da Vila Galé Sociedade de Investimentos Turísticos, S.A e Cristina Siza Vieira que é vice-presidente executiva são os restantes membros de “uma equipa abrangente que procura representar o país turístico na sua diversidade geográfica e nos diversos tipos de hotelaria”, sublinha o candidato.

O madeirense, actual vice-presidente do conselho directivo da equipa liderada por Raul Martins e que anunciou a sua candidatura a 18 de Março, fez saber desde logo que conta manter Bruno Freitas, da Savoy Signature, no conselho geral, que será assim representante da AHP na Madeira. Aliás, é seu objectivo “manter uma relação estreita com os nossos associados, também na Madeira, até pela minha proveniência”.